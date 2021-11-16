Мужчину убили и подожгли вместе с домом в Костанайской области

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В городе Житикаре было совершено убийство. Стражи порядка по "горячим следам" задержали двоих подозреваемых. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Костанайской области в Instagram.

14 ноября в отдел полиции Житикаринского района поступило сообщение от пожарных, что после тушения возгорания в доме обнаружено тело мужчины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра полицейские обнаружили обгоревшие останки. Сотрудники установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель Житикары.

Результаты экспертизы показали, что на теле имеются телесные повреждения. Задержаны двое подозреваемых в убийстве.

В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942455-muzhchinu-ubili-i-podozhgli-vmeste-s-domom-v-kostanayskoy-oblasti/