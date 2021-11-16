Трое вооруженных парней совершали разбойные нападения на жителей Алматинской области

Подозреваемые. Фото: polisia.kz

Трое вооруженных парней по ночам совершали разбойные нападения на жителей Алматинской области. Их задержали в южной столице, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

6, 7 и 9 ноября в дежурную часть Карасайского РУП обратились три человека с заявлениями о совершенных на них нападениях в ночное время.

Во всех эпизодах фигурировали трое молодых людей в медицинских масках, кепках и капюшонах, вооруженные пистолетом и ножом с выбрасывающимся лезвием.

Злоумышленники угрожали и применяли насилие, затем забирали у людей дорогие телефоны стоимостью от 330 до 840 тысяч тенге. Ездили они на арендованной серебристой машине Honda.

Подозреваемых задержали в Алматы. Ими оказались ранее судимые за грабежи, разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и угон. У парней изъяли нож, пистолет, маски, два похищенных телефона, третий сотовый они успели продать.

Данные факты зарегистрированы по ст.192 ч.2 п.1,4 УК РК "Вооруженный разбой, совершенный группой лиц".

На период следствия все трое будут содержаться под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942440-troe-vooruzhennyh-parney-sovershali-razboynye-napadeniya-na-zhiteley-almatinskoy-oblasti/