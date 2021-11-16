Полицейских обвинили в краже в Алматинской области: озвучены новые подробности дела

Подозреваемый. Фото: Polisia.kz

Озвучены новые подробности по делу 22-летнего подозреваемого в вооруженном разбое с отягчающими обстоятельствами. Подследственный обвинил полицейских в присвоении похищенных им денег. По его заявлению было возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

22-летний парень подозревается в совершении тяжкого преступления, произошедшего в октябре текущего года в Енбекшиказахском районе. В качестве потерпевшего выступает 32-летний житель Алматы, которому нанесли несколько ножевых ранений, он чудом остался жив. Мужчина до сих пор продолжает находиться в больнице под присмотром медиков.

Установлено, что подозреваемый, вооружившись ножом, встретился в Есике с потерпевшим, которому ранее предложил приобрести Toyota Camry 70. Иномарку он арендовал. При совершении "сделки" парень нанес покупателю удары ножом в грудь, завладел его 10 млн тенге и скрылся с места преступления.

Полицейские задержали подозреваемого в одном из СПА-салонов Алматы. Похищенные деньги были изъяты в его гостиничном номере. Вскоре молодой человек заявил о пропаже большей части наличности.

На видео с камер наблюдения зафиксировано, что в гостиничный номер до полицейского обыска заходил мужчина в медицинской маске, тогда как правоохранители и задержанный находились во дворе. В свою очередь, стражи порядка отреагировали на обращение и возбудили дело по ст.188 УК РК (Кража).

"Это расследование находится на особом контроле. Сейчас изучаются все видеозаписи, зафиксированные камерами наблюдения гостиницы на этажах и во дворе. Устанавливается личность мужчины, который входил в номер. То есть проводятся все необходимые в таких случаях следственные действия. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В полиции уточнили, что подозреваемый содержится под стражей. Расследование в отношении него продолжается по ч.4 ст.192 УК РК (Разбойное нападение с причинением тяжких телесных повреждений и совершенное в особо крупном размере).

Напомним, ранее сообщалось, что на жителя Алматы, который хотел купить машину, было совершено разбойное нападение. Ему нанесли колотые раны в области спины и забрали 10 млн тенге. Подозреваемым оказался 22-летний житель Есика.

Позже задержанный обвинил полицейских в присвоении крупной суммы денег и краже дорого телефона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942419-politseyskih-obvinili-v-krazhe-v-almatinskoy-oblasti-ozvucheny-novye-podrobnosti-dela/