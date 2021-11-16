Полицейских обвинили в краже во время обыска в Алматинской области (видео)

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Подозреваемый в разбое обвинили полицейских Алматинской области в присвоении крупной суммы денег и краже дорогого телефона. В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту начата проверка.

С мамой подозреваемого Жанар встретились журналисты "Первого канала "Евразия".

Как рассказала женщина, ее сына подозревают в разбойном ограблении - мужчина, по версии следствия, в Иссыке попытался продать арендованное авто, а когда приехал потенциальный покупатель, напал на него с ножом и отобрал 10 млн тенге.

Задержали парня почти сразу в Алматы, а после привезли в гостиницу, где подозреваемый хранил награбленные деньги. Во время обыска полицейские, рассказывает Жанар, у ее сына изъяли ключи от сейфа, номера и сотовый телефон. Позже выяснилось: большей части денег на месте не оказалось.

"Я не оправдываю своего сына. Пусть он отвечает по закону. Но будут же какие-то смягчающие обстоятельства, если я эти деньги найду. Я думаю, что здесь замешаны сотрудники Енбекшиказахской полиции. Потому что во время задержания были только они. И только они знали, где мой сын хранил деньги. У меня есть видеодоказательства", - поделилась с журналистами женщина.

На видео с камер наблюдения действительно видно, что в номер до обыска заходил мужчина в медицинской маске. Он пробыл в комнате почти 15 минут, в то время как правоохранители и задержанный находились у входа в гостиницу.

"Данное обстоятельство дает основания (полагать - прим.ред.), что денежные средства, то есть вещественные доказательства, были похищены неизвестным лицом. При том, когда смарт-карта от номера гостиницы и ключи от сейфа находились у сотрудников полиции.

Кроме того, следователями никаких мер не предпринято для установления местонахождения телефона iPhone 13, хотя им известны идентификационные коды данного телефона", - заявил адвокат Рустем Гаитов.

В полиции разглашать подробности дела не стали. Однако по заявлению подозреваемого в отношении полицейских идет проверка.

"От подозреваемого получено заявление о том, что часть похищенных денег пропала. По данному факту территориальным подразделением ДП Алматы проводится досудебное расследование по статье 188 части 2 УК РК. В ходе чего будут установлены истинные обстоятельства", - прокомментировали ситуацию в полиции.

Подозреваемому в разбое грозит 15 лет колонии, но его мама уверена, что, если деньги будут найдены и возвращены хозяину, наказание смягчат. Сейчас женщина готовит обращение к руководству страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942326-politseyskih-obvinili-v-krazhe-vo-vremya-obyska-v-almatinskoy-oblasti-video/