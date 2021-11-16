Суд Сингапура приговорил малайзийца к смертной казни за хранение наркотика

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Суд Сингапура приговорил к высшей мере наказания гражданина Малайзии за хранение героина, передает ТАСС со ссылкой на Singapore Star.

39-летний мужчина жил и работал в Сингапуре 14 лет. Три года назад его арестовали за хранение 57 грамм героина. Тогда правоохранительные органы страны нашли у него несколько контейнеров с наркотическими веществами. По словам малайзийца, их ему дал соотечественник, сказав, что в них лежат украденные телефоны.

Как рассказала судья Эндрю Лим, присяжные не прислушались к словам адвоката о том, что мужчина не знал, какие предметы хранятся в коробках. Кроме того, обвиняемый никак не помогал следствию. Принимая во внимания все обстоятельства, судья приговорила гражданина Малайзии к смертной казни.

Ранее двое приговоренных к казни в Японии подали в суд, потому что их уведомили о наказании за несколько часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942404-sud-singapura-prigovoril-malayziytsa-k-smertnoy-kazni-za-hranenie-narkotika/