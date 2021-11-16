Члены банды ограбили трех знаменитостей в Британии на 35 млн долларов в течение месяца

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Члены банды, которые обворовали нескольких британских знаменитостей, были приговорены к тюремному заключению, передает Би-би-си.

Югослав Йованович, Алессандро Мальтезе и Алессандро Донати ограбили роскошные апартаменты трех британских публичных фигур. "Итальянское трио" целилось только на ювелирные украшения.

Таким образом, в декабре 2019 года они проникли в дом дочери миллиардера и бывшего владельца "Формулы-1" Берни Экклстона Тамары. Позже в течение месяца они ограбили дома футболиста Френка Лэмпарда и тайского миллиардера Вичаи Шривадданапрабхи в Лондоне.

В итоге они вытащили оттуда ювелирных украшений на сумму почти 35 миллионов долларов. Большая часть из этого впоследствии не была возвращена.

24-летний Йованович был приговорен к девяти годам лишения свободы. 44-летний Мальтезе и 45-летний Донати - на восемь лет и девять месяцев.

Еще один из членов банды по имени Вукович, который является "главным инициатором", разыскивается на данный момент полицией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942353-chleny-bandy-ograbili-treh-znamenitostey-v-britanii-na-35-mln-dollarov-v-techenie-mesyatsa/