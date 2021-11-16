Мебельщик набрал заказы на миллионы тенге и оказался под следствием в Павлодаре

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Больше двадцати жителей Павлодарской области обратились в полицию с заявлением на мастера по изготовлению мебели - мужчина взял предоплату за выполнение заказа, но ни мебели, ни денег покупатели не увидели. Правоохранители возбудили дело, сообщается на официальном сайте департамента полиции Павлодарской области.

Как рассказал один из пострадавших, на объявление об изготовлении мебели он наткнулся в интернете еще в августе. Фотографии качественных работ впечатлили горожанина и он договорился с мастером о встрече.

"Пришел мужчина, очень приятный в общении, заключил договор. Предполагалось, что через 45 рабочих дней у меня будет стоять новая кухня с бытовой техникой. Я, довольный, внес предоплату в размере 540 тысяч тенге и принялся ждать. Но он так и не исполнил ни заказов, ни обещаний, поэтому мне пришлось обратиться за помощью в полицию", - поделился 60-летний казахстанец.

С такой же проблемой обратилась к правоохранителям и пожилая женщина. Она заказала у этого же мастера спальный гарнитур, оплату в размере 415 тыс. тенге внесла еще в сентябре, но обещанной мебели не получила до сих пор.

Всего с заявлением на мебельщика в органы обратились 22 человека. Если сложить все суммы предоплат, то получается довольно внушительная цифра, отмечают в полиции.

Подозреваемого уже нашли - им оказался 31-летний мужчина. Как оказалось, он действительно занимается изготовлением мебели, при чем не один год, но в этот раз, не рассчитав свои силы, набрал много заказов. Из-за нехватки бюджета и рабочих рук выполнить заказы в срок не смог.

Полиция возбудила дело по статье 190УК РК "Мошенничество". Ведется расследование.

Ранее мы сообщали о семейной паре, обманувшей жителей Восточного Казахстана на 40 млн тенге. Супруги во время локдауна завели в соцсетях страницу, через которую принимали заказы на несуществующую мебель. Жертвами мошенников стали больше 140 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942327-mebelschik-nabral-zakazy-na-milliony-tenge-i-okazalsya-pod-sledstviem-v-pavlodare/