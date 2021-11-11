Супруги из Семея обманули больше 140 жителей ВКО во время локдауна

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Супруги из Семея обманули больше 140 жителей Восточно-Казахстанской области во время локдауна, продав им несуществующую мебель на 40 миллионов тенге. Накануне аферистам вынесли приговор, передает телеканал КТК.

Сообщается, что пара размещала объявления в Instagram, а поскольку во время локдауна купить что-то в офлайн-магазинах было сложно, заказы поступали регулярно. Мошенники даже выписали накладные и чеки с печатью доверчивым покупателям.

Отмечается, что жертвы отправляли в основном по 150-200 тысяч тенге, надеясь получить корпусную и привозную мебель.

В итоге доверившиеся аферистам казахстанцы остались и без мебели, и без денег.

В общей сложности теперь уже бывшие супруги - за время следствия пара успела развестись - обманули казахстанцев на 40,5 млн тенге.

Отмечается, что женщина уже имеет судимость за мошенничество, поэтому приговор суда выслушала спокойно. А вот ее экс-супруга шокировала сумма, которую нужно возместить.

Отмечается, что на свободе у осужденной остались три дочери в возрасте от трех до шести лет. Им должны определить опекуна.

"Подсудимой К. назначено по данному уголовному делу пять лет лишения свободы. Поскольку она ранее судима, отсрочка ей отменена. И окончательно назначено семь лет лишения свободы. Что касается А., ему по статье 190 части 4,пункту 2 назначено пять лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитала приговор судья Торгын Кудайбергенова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941607-suprugi-iz-semeya-obmanuli-bolshe-140-zhiteley-vko-vo-vremya-lokdauna/