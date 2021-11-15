Директор компании в Шымкенте незаконно продал топливо на 17 млн тенге

Бочки с мазутом. Кадр из видео: YouTube-канал Агентства по финмониторингу

В Шымкенте директор предприятия незаконно реализовал более 180 тонн мазута, сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) РК на своем официальном сайте.

"Ежегодно государства теряют миллиарды бюджетных средств от незаконной реализации топлива. Злоумышленники используют различные преступные схемы, через которые производят и продают нефтепродукты в обход бюджетных платежей и без разрешительных документов", – заявили в АФМ.

По одному из таких случаев осужден директор шымкентского ТОО, который незаконно реализовал более 180 тонн мазута без документов, подтверждающих законность его происхождения.

Версия правоохранителей гласит, что осужденный приобретал мазут у неизвестного лица и в дальнейшем незаконно реализовывал его в отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района.

Всего приобретено топливо на сумму свыше 17 млн тенге.

Осужденный приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942323-direktor-kompanii-v-shymkente-nezakonno-prodal-toplivo-na-17-mln-tenge/