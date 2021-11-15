Подростка подозревают в угоне автомобиля в Нур-Султане

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В столичную полицию поступило сообщение о том, что ночью со двора жилого дома по улице Байсеитова угнали авто марки "ВАЗ-2112" с иностранными номерами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Сотрудники УП района "Сарыарка" провели расследование и установили, что хозяин угнанной машины, уходя домой, забыл закрыть машину и оставил ключи в замке зажигания.

По версии правоохранителей, этим воспользовался 17-летний подросток, который в это время проходил мимо. Указывается, что юноша открыл дверь, проник в салон, завел авто и уехал со двора.

Несмотря на это, далеко уехать не получилось: угнанное авто заглохло у парковки ТД "Астыкжан" по улице Бейсекова. Как рассказали в полиции, после этого подозреваемый подросток оставил машину и ушел.

По данному факту было открыто уголовное дело, сотрудники ювенальной полиции взяли несовершеннолетнего на особый контроль. Ведется следствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942270-podrostka-podozrevayut-v-ugone-avtomobilya-v-nur-sultane/