Не скачивать на смартфон программу Anydesk призвали в полиции Алматы

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В полиции Алматы призвали казахстанцев не скачивать на свой смартфон программу Anydesk, а также рассказали о нескольких случаях мошенничества с использованием технологий, которые произошли за последнее время, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.

По данным полиции, в последнее время на территории Алматы, как и в остальном Казахстане, растет число случаев мошенничества с использованием Интернета, мессенджеров и социальных сетей, а также обычной телефонной связи.

Как отметил начальник УП Алмалинского района Есен Искаков, жертвой мошенников может оказаться каждый, однако наиболее подвержены риску пожилые люди.

"Необходимо отметить, что при расследовании таких преступлений следственные органы сталкиваются с такими проблемами, как переводы денежных средств за пределы Республики Казахстан.

Злоумышленники используют одноразовые мобильные телефоны и абонентские номера, что требует огромных усилий по раскрытию таких преступлений", - информировал Искаков.

Также в полиции привели несколько примеров из практики.

Пример №1

Злоумышленник звонит на смартфон потенциальной жертвы и представляется сотрудником службы безопасности банка под ложным именем. Тем самым он пытается вызвать доверие к себе. Как правило, манера речи злоумышленника в таком сценарии крайне вежлива.

Затем собеседник сообщает, что неизвестные лица пытались произвести несанкционированный взлом карты, снятие денег, либо говорит, что была обнаружена подозрительная активность и кто-то пытается оформить кредит.

В дальнейшем злоумышленники требуют следовать инструкциям и сообщать им СМС-коды. Посредством указанных СМС-кодов производится перевод денег средств с карты жертвы на иные карты.

"Как показывает практика, зачастую денежные средства переводятся в Российскую Федерацию либо в страны ближнего зарубежья", - указали в полиции.

Пример №2

Злоумышленники используют ПО (программное обеспечение) Anydesk – бесплатную программу для частного пользования, которая позволяет удаленно подключиться к рабочему столу.

Эта программа в настоящее время зачастую используется в преступных целях: под любым предлогом злоумышленники принуждают установить мобильное приложение на смартфон, после чего, получив доступ к телефону, снимают денежные средства, оформляют кредиты и так далее.

Пример №3

Объявления о продаже товаров и оказании услуг, размещенные на популярных сайтах и в соцсетях. На сайтах размещаются объявления о продаже какого-то товара, запчасти для автомобиля или оказания какой-то услуги.

Отмечается, что злоумышленники требуют за товар либо услугу полную оплату или же ее часть вперед. После получения денег на карту злоумышленник пропадает.

Более того, зачастую злоумышленники просят отправить свои данные (фото удостоверения личности, фото платежной карты), при этом обвиняя саму потенциальную жертву в мошеннических намерениях.

Пример №4

В Алматы, как и в целом по Казахстану, действуют различного рода микрокредитные организации, которые предоставляют такую услугу как получение кредита онлайн.

Для получения кредита на сайте организации заполняются анкетные и установочные данные с вложением фото удостоверения личности лица, желающего получить микро заем.

Этим также могут легко могут воспользоваться мошенники при наличии у них фото удостоверения личности. В дальнейшем, по истечению срока возврата денег, граждан начинают искать коллекторские службы.

Пример №5

Фото банковской карты и удостоверения личности попали в руки мошенников. При помощи имеющихся данных оформляется онлайн-кредит. При поступлении денег на карточный счет звонит неизвестный, представляясь ложным именем, и говорит, что ошибочно направил на карту определенную сумму денег и просит ее вернуть.

Возвращая деньги, жертва мошенников даже не подозревает, что вернула кредитные денежные средства, оформленные на ее имя.

В конце сообщения в полиции дали несколько советов казахстанцам, которые помогут им не стать жертвами мошенников:

Ни в коем случае не сообщать кому-либо СМС-коды, отправляемые банком на мобильный телефон, а также CVV-код (3-значный код с обратной стороны карты).; Не сообщать кому-либо по телефону свои анкетные и установочные данные. Служба безопасности банка никогда не звонит своим клиентам. Без предоставления данных и СМС-кодов мошенники никогда не смогут снять деньги с карты; Ни в коем случае не скачивать программу Anydesk, так мошенники не получат доступ к смартфону; Не рисковать: приобретая товар, либо получая услуги, лучше стараться увидеть продавца и сам товар. Только убедившись в безопасности, производить оплату за товар или услугу; Ни в коем случае не отправлять фото платежных карт и документов, удостоверяющих личность; По вопросам, связанным с банковскими услугами, обращаться непосредственно в call-центры банков, номера которых опубликованы в свободном доступе, в том числе на официальных сайтах; Предупреждать своих родных и близких об опасности стать жертвами интернет-мошенников; В случае, если столкнулись с подобными ситуациями, обращаться на пульт "102", либо в ближайший отдел полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942233-ne-skachivat-na-svoy-smartfon-programmu-anydesk-prizvali-v-politsii-almaty/