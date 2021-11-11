Запустивших фейерверки с крыши автобуса парней ищут полицейские в Алматы (видео)

Ночью в Алматы неизвестные хулиганы запускали фейерверки с крыши одного из автобусов. Видеозапись случившегося активно обсуждают в Казнете, передает NUR.KZ.
Видео было опубликовано в сообществе dorogi_almaty_official в Instagram.
На записи можно заметить двоих неизвестных людей в черной одежде, которые забрались на крышу автобуса и запускают оттуда фейерверки.
Когда автобус начал движение, оба хулигана спрыгнули и скрылись в неизвестном направлении.
Спустя время под видео появился комментарий от официальной Instagram-страницы пресс-службы ДП города Алматы.
В ведомстве сообщили, что уже ориентировали соответствующие подразделения Департамента на установление личностей хулиганов, их задержание и привлечение к ответственности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941703-huliganov-puskavshih-feyerverki-s-kryshi-avtobusa-ischut-politseyskie-v-almaty-video/