Запустивших фейерверки с крыши автобуса парней ищут полицейские в Алматы (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_almaty_official

Ночью в Алматы неизвестные хулиганы запускали фейерверки с крыши одного из автобусов. Видеозапись случившегося активно обсуждают в Казнете, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в сообществе dorogi_almaty_official в Instagram.

На записи можно заметить двоих неизвестных людей в черной одежде, которые забрались на крышу автобуса и запускают оттуда фейерверки.

Когда автобус начал движение, оба хулигана спрыгнули и скрылись в неизвестном направлении.

Спустя время под видео появился комментарий от официальной Instagram-страницы пресс-службы ДП города Алматы.

В ведомстве сообщили, что уже ориентировали соответствующие подразделения Департамента на установление личностей хулиганов, их задержание и привлечение к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941703-huliganov-puskavshih-feyerverki-s-kryshi-avtobusa-ischut-politseyskie-v-almaty-video/