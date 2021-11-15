Одного из самых разыскиваемых преступников США нашли спустя более 50 лет

Көрнекі фото: pixabay.com

Американская полиция нашла преступника спустя 52 года поисков, передает News Sky.

В 1969 году 20-летний Теодор Джон Конрад украл из Национального банка Общества в Кливленде, где на тот момент работал, 215 тыс. долларов (1,6 млн по текущему курсу) и скрылся. Пропажу обнаружили не сразу. А только тогда, когда Конрад на следующей неделе не явился на работу.

Полиция США искала его 52 года. И все это время не могла найти. Информацию о его персоне распространяли даже по телевидению в таких популярных в стране передачах, как "Самые разыскиваемые в Америке" и "Нераскрытые тайны".

Но на этой неделе представители Службы маршалов США сообщили, что оказывается Конрад с 1970 год скрывался под именем Томас Рэнделл в Линнфилде, штат Массачусетс. Мужчина жил "скромной жизнью", пока не скончался от рака легких в мае этого года в возрасте 71 года.

Напомним, недавно специалисты из США заявили, что спустя полвека раскрыли личность серийного убийцы Зодиака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942196-odnogo-iz-samyh-razyskivaemyh-prestupnikov-ssha-nashli-spustya-bolee-50-let/