Полицейские установили участников избиения подростка в Актау

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Мангистауские полицейские сообщили новые подробности по факту избиения подростка в школьном туалете, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Стражи порядка сообщили, что удалось установить всех участников произошедшего.

"Личности всех участников драки установлены. Ими являются несовершеннолетние, не достигшие возраста с которого наступает уголовная ответственность. В отношении их родителей будут приняты меры административного характера, дети будут поставлены на учет", - пояснили в полиции.

Напомним, что родители девятиклассника из Актау заявили, что их ребенка избили в школьном туалете за то, что он отказался отдавать деньги ребятам из параллельного класса. Полицейские проводят расследование после избиения подростка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942092-politseyskie-ustanovili-uchastnikov-izbieniya-podrostka-v-aktau/