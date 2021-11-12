Сосед приставал к спящей девочке, мать это увидела и подняла крик в Туркестанской области

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Специализированный суд по уголовным делам Туркестанской области закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС региона.

Преступление было зарегистрировано ранним утром 26 мая в Ордабасинском районе.

В полицию обратилась 30-летняя местная жительница и сообщила, что сосед напал на ее дочь, когда та спала на топчане во дворе собственного дома. Подозреваемого задержали.

С места преступления были изъяты брошенные здесь личные вещи мужчины - его брюки и нижнее белье.

Как оказалось, накануне глава семейства пригласил к себе на дастархан приятеля. Вечеринка продлилась далеко за полночь, хозяин уснул на топчане. Здесь же спали его дети, в том числе 13-летняя дочь.

Около 4 часов утра гость снял с себя одежду и стал совершать насильственные действия со спящей девочкой. Шум услышала находившаяся в спальне мать, которая сразу вышла во двор. Увидев происходящее, она подняла крик. Сосед убежал, оставив вещи на месте преступления.

Вина мужчины была полностью доказана. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Также осужденный должен выплатить моральный и материальный ущерб пострадавшей стороне в размере 3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941976-sosed-pristaval-k-spyaschey-devochke-mat-eto-uvidela-i-podnyala-krik-v-turkestanskoy-oblasti/