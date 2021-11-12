Бижутерию вместо драгоценностей на 4 млн тенге сдали в ломбарды в Павлодаре

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Оперативники Южного отдела полиции Павлодара задержали троих жительниц Алматинской области, которых подозревают в мошенничестве, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

5 ноября текущего года в полицию обратился директор ломбарда. Он заявил, что неизвестные женщины путем обмана завладели денежными средствами организации.

Отмечается, что личности подозреваемых установили в кратчайшие сроки. Правоохранители указали, что они могли совершить четыре эпизода мошенничества. Также проверяется их причастность к другим похожим преступлениям.

Общая сумма ущерба составила 4 млн тенге.

В пресс-службу ДП рассказали подробнее о случившемся.

По их данным, подозреваемые приехали в Павлодар в октябре. В одном из ломбардов по улице Естая, как считают в полиции, злоумышленницы путем обмана и злоупотребления доверием заложили бижутерию вместо золотых изделий.

При этом, отмечается, что предварительно они вставили в бижутерию пробу с настоящих золотых изделий. Сумма ущерба только в том эпизоде составила более 1 млн тенге.

Досудебное расследование проводится по статье 190 УК РК, одну из подозреваемых поместили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941961-bizhuteriyu-vmesto-dragotsennostey-na-4-mln-tenge-sdali-v-lombardy-v-pavlodare/