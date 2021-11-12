62-летний заявил, что был заключен незаконно, спустя 43 года заключения

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62-летний уроженец штата Миссури пробыл в тюрьме 43 года. И только недавно ему позволили доказать свою невиновность, передает CNN.

25 апреля 1978 года в Канзас-Сити в штате Миссури были убиты три человека. Еще одна, женщина по имени Синтия Дуглас, была ранена, но впоследствии выжила. Она описала внешность примерного стрелка.

Волосы предполагаемого убийцы со слов Дуглас имели сходство с волосами на тот момент 18-летнего Кевина Стрикленда.

После этого последнего обвинили в убийстве и посадили на 50 лет.

Спустя некоторое время Дуглас заявила, что они совершили ошибку и предпринимала многократные попытки освободить Стрикленда. Но безуспешно. Она скончалась в 2015 году.

В понедельник уже 62-летний Кевин Стрикленд, который 43 года просидел в тюрьме, получил возможность дать показания на трехдневном слушании. Известно, что он может добиться своего освобождения, если судья примет соответствующее решение.

"Я не собирался признавать себя виновным в преступлении, к которому я не имел никакого отношения. Я не собирался этого делать... в 18 лет, и я знал, что система работает, поэтому я знал, что меня оправдают, меня не признают виновным в преступлении, которого я не совершал", - сказал Стрикленд на слушании в понедельник.

Если его признают невиновным, это будет самое длительное незаконное заключение в истории штата Миссури.

Напомним, недавно 65-летний уроженец Северной Каролины спустя 44 года заключения смог доказать свою невиновность и выйти на свободу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941929-62-letniy-zayavil-chto-byl-zaklyuchen-nezakonno-spustya-43-goda-zaklyucheniya/