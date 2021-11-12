Мужчина навестил бывшую жену, чтобы избить в Павлодарской области

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Пьяный житель Майского района отправился к своей бывшей жене на разговор. Диалог, правда, не получился. Мужчина набросился на женщину с кулаками, повалил и стал бить ногами. По факту открыли административное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Майский районный суд Павлодарской области.

Из материалов дела известно, что инцидент произошел 3 ноября в одном из сел Майского района. Участники конфликта раньше были в отношениях, но расстались.

Мужчина, по всей видимости, былое не забыл. Пришел к бывшей и устроил скандал, после чего стал забивать ее кулаками и ногами.

"Согласно заключению эксперта, у гражданки обнаружены телесные повреждения, соответствующие причинению легкого вреда здоровью. В судебном заседании привлекаемый к административной ответственно­сти свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся", - сообщили в пресс-службе Майского районного суда.

Женщина в суде потребовала для своего экс-супруга самого строгого наказания. Его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и арестовали на 15 суток. Также определили особое требование к его поведению на ближайшие полгода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941866-muzhchina-navestil-byvshuyu-zhenu-chtoby-izbit-v-pavlodarskoy-oblasti/