34-летнего мужчину убили в Алматы

Иллюстративное фото: Getty Images/ Burak Karademir

34-летний алматинец был убит в Алматы. Семья погибшего требует строго наказать виновных.

Трагедия произошла в микрорайоне Акбулак поздней ночью. 34-летний мужчина возвращался домой, когда путь ему преградили пятеро неизвестных, передает телеканал "Астана".

Родные погибшего утверждают, что неизвестные напали на их родственника без причины. Тот пообещал заявить об этом в полицию. Это и привело нападавших в ярость, считает семья убитого.

"Посадили в Camry 30, увезли на пустырь также в Акбулаке, недалеко. Они говорили ему, чтобы он не писал на них заявление. Он сказал: нет, я буду писать заявление. И они решили его добить. На пустыре они его добили. Они сломали ему череп, височную кость, все кости на лице. Они прыгали у него на голове", - заявила сестра погибшего.

Сообщается, что мужчину избили и уехали, однако эту же машину позже зафиксировали на месте преступления камеры наблюдения. По словам сестры погибшего, это был один из нападавших.

"Был шестой человек, это водитель, который с ними находился. Он его не бил. Но они попросили его ездить, проверять, умер он или нет. Два раза он проезжал. На второй раз он вызвал скорую. Он был еще живой. Но он не мог пошевелиться", - сообщила женщина.

Избитого мужчину забрали врачи скорой помощи, отметили корреспонденты. Спасти жизнь алматинцу не удалось.

Подчеркивается, что родные опознали мужчину с большим трудом.

Полиция начала расследование. Были задержаны 5 человек, однако троих отпустили. В ДП Алматы прокомментировали случившееся.

"В отношении троих подозреваемых в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения на период досудебного расследования, начавшегося в подразделении по признакам преступления, предусмотренного статьей 99, часть 2 УК РК", - сообщила корреспондентам телеканала официальный представитель алматинского ДП Салтанат Азирбек.

Родные боятся, что виновные могут избежать наказания. Они также просят полицейских провести расследование и по статье "Грабеж" - у погибшего был похищен телефон.

Родные считают, что на мужчину могли напасть под воздействием наркотиков. Члены семьи погибшего требуют пожизненного наказания, они также считают, что ответственность должен понести и водитель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941807-34-letnego-muzhchinu-ubili-v-almaty/