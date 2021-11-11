Одинокую пенсионерку избили и изнасиловали в Талдыкоргане

Иллюстративное фото: pexels.com

В Талдыкоргане вооруженный ножом мужчина избил и изнасиловал одинокую 82-летнюю пенсионерку. По данным стражей порядка, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

5 ноября к полицейским Талдыкоргана обратилась 82-летняя пенсионерка. Она заявила о нападении неизвестного, который ворвался к ней в дом. Под угрозой ножа и физической расправы злоумышленник ее изнасиловал.

Пожилая женщина проживала одна в частном доме. Она добавила, что от преступника исходил резкий запах алкоголя. Ей также удалось запомнить и описать его приметы.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники городской полиции установили подозреваемого. Им оказался 40-летний житель соседнего Ескельдинского района.

При проверке выяснилось, что мужчина ранее неоднократно судим за различные преступления и правонарушения. Сейчас по факту назначен ряд необходимых экспертиз. На время расследования в отношении задержанного санкционирован арест", - сообщил начальник управления полиции Талдыкоргана Аскар Нурсапа.

В ведомстве дополнили, что досудебное расследование проводится по ст.120 ч.2 УК РК "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941781-odinokuyu-pensionerku-izbili-i-iznasilovali-v-taldykorgane/