Семейчанина ударил сын знакомого, а он в отместку поджег его авто

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

18-летний житель Семея обратился в полицию и сообщил, что ночью 30 октября неизвестный поджег его автомобиль Nissan, припаркованный возле дома. Стражи порядка установили злоумышленника, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

Ущерб, причиненный молодому семейчанину, составил 1 млн 150 тыс. тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан 35-летний местный житель, который дал признательные показания.

Правоохранители установили, что злоумышленник вместе с отцом потерпевшего дома распивал спиртное. Между знакомыми завязался конфликт, в который вмешался 18-летний сын мужчины. Парень ударил оппонента отца один раз.

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

"35-летний семейчанин разозлился и вышел на улицу, где, докурив сигарету, выкинул окурок в салон машины Nissan Presea, принадлежащей потерпевшему. Затем, выйдя за забор, он от злости разбил окна еще 2 автомобилей марки "ВАЗ-2199" и Nissan", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

После чего пьяный горожанин на своей машине поехал домой, но его остановили полицейские и доставили в отдел.

Место происшествия. Фото: ДП ВКО

Предварительной причиной пожара является поджог.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.202 ч.1 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает наказание до 2-х лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941734-semeychanina-udaril-syn-znakomogo-a-on-v-otmestku-podzheg-ego-avto/