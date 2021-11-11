Требовавшего для себя расстрела за убийство сына пенсионера осудили в Костанае

Владислав Греков. Кадр из видео: tobolinfo.kz

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области вынес приговор 73-летнему Владиславу Грекову. Мужчина предстал перед судом по обвинению в убийстве собственного сына и просил для себя расстрела, передает "ТоболИнфо".

По информации пресс-службы областного суда, прокурор просил суд назначить мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы.

"Суд в качестве смягчающих обстоятельств признал раскаяние и чистосердечное признание подсудимого, его пожилой возраст. В результате суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание пенсионер будет в учреждении максимальной безопасности", - сообщили в суде.

Также осужденный должен будет выплатить 1,1 млн тенге сестре погибшего. Приговор в законную силу пока не вступил.

По материалам дела, в июле текущего года 73-летний Владислав Греков 11 раз ударил топором своего 30-летнего сына Василия Скиданенко по голове. Конфликт произошел в сторожевой кабинке, куда парень пришел просить деньги.

Пенсионер вину признал, только уточнил, что ударил сына 3 раза. В суде он просил назначить ему наказание в виде расстрела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941718-trebovavshego-dlya-sebya-rasstrela-za-ubiystvo-syna-pensionera-osudili-v-kostanae/