Алматинец продавал несуществующие машины

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Несуществующие автомобили Toyota продавал алматинец. Задержанного мужчину подозревают в 15 фактах мошенничества, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Стражи порядка задержали 43-летнего подозреваемого. В полиции считают, что он "выставлял на продажу" автомобиль Toyota Camrу 40 по цене ниже рыночной.

Предполагается, что для осуществления своего преступного плана подозреваемый имел несколько телефонов. Кроме того, представлялся мужчина по разному - хозяином машины, работником ломбарда или сотрудником ЦОНа.

Начальник УП Алатауского района Ильяс Омирсериков рассказал, что желающих купить столь популярный автомобиль по низкой цене оказалось много. В ходе переговоров предполагаемый мошенник торопил потерпевших с задатком, объясняя это большим количеством клиентов. После перечисления денег злоумышленник отключал телефон.

В настоящее время в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 190 УК РК. Его водворили в ИВС.

По информации полицейских, доказана причастность данного гражданина к 15 эпизодам. Опубликовано фото подозреваемого.

Фото подозреваемого: Polisia.kz

Полицейские просят граждан, пострадавших от действий указанного человека, обращаться по телефонам: 227-55-02; 8-708-380-54-00; 8-775-663-94-36.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941715-almatinets-prodaval-nesuschestvuyuschie-mashiny/