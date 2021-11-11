Факт организации незаконного игорного бизнеса пресекли в Жанаозене (видео)

Очередной факт организации незаконного игорного бизнеса пресекли сотрудники АФМ по Мангистауской области в Жанаозене, сообщается на официальном сайте ведомства.
Местный житель в одном из помещений в микрорайоне Рахат расположил персональные компьютеры под видом лотерейных аппаратов.
В ходе обыска били изъяты компьютеры и телевизоры. На организатора наложили штраф в размере свыше 1 млн тенге.
Сотрудники АФМ напомнили, что арендодатели помещений также могут быть привлечены к уголовной ответственности за предоставление помещения для незаконных игр или автоматов.
В этой связи специалисты агентства дали ряд советов, как избежать уголовной ответственности арендодателям:
- При сдаче в наем коммерческого помещения обязательно заключайте договор аренды.
- Сдавать в аренду помещение или коммерческую площадь только для осуществления разрешенной законом деятельности.
- Если вы сдали помещение, а арендополучатель поставил нелегальные игровые автоматы либо организовал подпольное казино – немедленно известите органы по финансовому мониторингу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941696-fakt-organizatsii-nezakonnogo-igornogo-biznesa-presekli-v-zhanaozene-video/