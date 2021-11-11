Мужчина из ревности убил возлюбленную в Уральске

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Полицейские Западно-Казахстанской области начали расследовать дело об убийстве. Жертвой преступления стала 40-летняя женщина. Выяснилось, что ее зарезал из ревности 42-летний мужчина, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, преступление подозреваемый совершил на съемной квартире в микрорайоне Кунаева в Уральске.

"Следствием установлено, что погибшая 40-летняя женщина и подозреваемый распивали спиртное в арендованной квартире. В ходе застолья между ними возникла ссора.

42-летний мужчина нанес множественные ножевые ранения своей жертве, после чего покинул квартиру. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Во время допроса он пояснил, что конфликт произошел на почве ревности", - сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Нургожин.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941656-muzhchina-iz-revnosti-ubil-vozlyublennuyu-v-uralske/