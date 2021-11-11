35 млн тенге похитили из отделения почты в Туркестанской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

35 миллионов тенге похитили из отделения почты в Сарыагаше. С заявлением в правоохранительные органы обратилась сотрудница учреждения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Стражи порядка зарегистрировали факт по статье 190 УК РК "Мошенничество". Выехавшие на место происшествия сотрудники проверили записи с видеокамер и изучили другие вещественные доказательства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый, который оказался одним из сотрудников почты.

Также оперативники выявили двух его сообщников, которые помогали мужчине в совершении преступления. Один из них местный житель, другой - приезжий из Семея.

Фото: ДП Туркестанской области

Как выяснилось, почтальон вместе с двумя подельниками, сговорившись заранее, путем мошенничества похитили 35 млн тенге из фонда учреждения и перечислили их на свой счет. После чего поделили деньги между собой.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Все трое подозреваемых арестованы. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941645-35-mln-tenge-pohitili-iz-otdeleniya-pochty-v-turkestanskoy-oblasti/