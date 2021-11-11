Полиция распространила ориентировку на казахстанца, использующего чужое имя

Житель Петропавловска Виталий Шевченко. Фото: instagram.com/police_almobl

Правоохранители Алматинской области распространили ориентировку на мужчину и предупредили граждан об интернет-мошенничестве. Подозреваемый, используя чужое удостоверение, под предлогом срочной продажи авто за привлекательную цену получает предоплату и скрывается. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

С начала года в Балхашский РОП обратились три человека с заявлением о мошенничестве.

Отмечается, что злоумышленник использовал недействительное удостоверение на имя Виталия Шевченко, который вообще проживает в другой части страны.

"К сожалению, данные преступления, зарегистрированные по ст.190 ч.2 п.4 УК РК, пока числятся нераскрытыми", - пояснил заместитель начальника Балхашского РОП по следствию Айдар Амангельдинов.

Он добавил, что аналогичные факты от этого имени зафиксированы и в других районах Алматинской области.

Поэтому полицейские попросили всех, к кому поступит предложение внести предоплату для приобретения машины от Виталия Шевченко, незамедлительно позвонить по телефонам: 8 707 335 53 05 или 8 771 441 75 88.

Стражи порядка предупредили, что ни в коем случае не надо отправлять деньги по указанным им реквизитам.

"На фото со своим новым удостоверением изображен проходящий по делу в качестве свидетеля сам Виталий Шевченко, проживающий в Петропавловске, который к преступлениям, совершенным от его имени, отношения не имеет", - заключил Айдар Амангельдинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941642-politsiya-rasprostranila-orientirovku-na-kazahstantsa-ispolzuyuschego-chuzhoe-imya/