Учитель физкультуры избил обматерившего его мужчину в Павлодарской области

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В селе Теренколь произошел конфликт между двумя мужчинами. Одним из участников инцидента стал школьный учитель физкультуры, он нанес оппоненту телесные повреждения. Об этом сообщает департамент полиции Павлодарской области на своей официальной странице в Instagram.

Во время словесной перепалки учитель физкультуры избил своего оппонента. Пострадавший обратился в больницу за медицинской помощью.

По словам подозреваемого, зачинщиком конфликта выступил сельчанин. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, матерился, оскорблял его честь и достоинство. Тогда педагог не выдержал и пустил в ход кулаки.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 107 части 1 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В полиции отметили, что подозреваемый ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941635-uchitel-fizkultury-izbil-obmaterivshego-ego-muzhchinu-v-pavlodarskoy-oblasti/