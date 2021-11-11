Парень с другом забил до смерти старшего брата в Шымкенте

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В Шымкенте вынесен приговор двум молодым людям 1993 года рождения, обвиняемым в нанесении тяжкого вреда здоровью 33-летнему мужчине, что привело к его смерти, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Каратауского районного суда.

В приговоре суда указывается, что кровавые события разыгрались днем 2 мая в одном из многоквартирных жилых домов микрорайона Нурсат.

Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя дома повздорил с младшим братом. Тот вышел из квартиры на улицу, заперев двери.

Во дворе парень встретился с другом, которому рассказал об очередном скандале с родственником.

В это время брат стал сильно стучать изнутри, требуя выпустить его из квартиры. Ребята предлагали ему угомониться. Но разъяренный мужчина стал угрожать, что расправится с находящимися с ним в квартире малолетними племянниками.

Тогда младший брат открыл двери и при поддержке друга стал "успокаивать" родственника уже другими способами. В результате потерпевший получил многочисленные травмы и переломы, сотрясения и кровоизлияния головного мозга. Он был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

В суде оба приятеля полностью признали свою вину, раскаялись. Суд приговорил обоих к 7 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941629-paren-s-drugom-zabil-do-smerti-starshego-brata-v-shymkente/