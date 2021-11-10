Двух работников акимата осудили за поддельные паспорта вакцинации в Атырауской области

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Двух сотрудников акимата осудили за то, что они сделали себе фальшивые паспорта вакцинации от коронавируса. Приговор вынесли в Курмангазинском районном суде, пишет "Ак Жайык".

Сообщается, что госслужащим было рекомендовано сделать прививку. Однако 30-летний специалист аппарата акима района и 36-летний специалист районного отдела занятости, социальных программ и ЗАГС не желали ставить прививку.

Они приобрели поддельные паспорта, один - в Актобе, второй - в Туркестане.

Вскоре стало известно об обмане. Против сотрудников акимата было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 385 УК РК ("Использование заведомо подложного документа").

Курмангазинский районный суд с учетом того, что они раскаялись и ранее не были судимы, приговорил каждого к штрафу в размере 15 МРП, отметили корреспонденты издания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941585-dvuh-rabotnikov-akimata-osudili-za-poddelnye-pasporta-vaktsinatsii-v-atyrauskoy-oblasti/