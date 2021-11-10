Отвергнутый экибастузец пытался сжечь себя и бывшую возлюбленную

Иллюстративное фото: pexels.com

61-летний житель Экибастуза расстался с 52-летней женщиной, а потом стал преследовать ее и угрожать. В итоге мужчина пришел во двор к бывшей возлюбленной, облил ее и себя бензином, угрожая убийством, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

4 ноября в полицию Экибастуза обратилась 52-летняя жительница города. Она попросила принять меры в отношении знакомого ей 61-летнего мужчины.

Потерпевшая пояснила, что полгода прожила с ним, но потом рассталась. Однако мириться с этим бывший возлюбленный не хотел, начал преследовать ее, выслеживать возле работы и угрожать физической расправой, пытаясь вернуть ее.

Когда отвергнутый экибастузец понял, что разговор ни к чему не приведет, то решил действовать жестко.

Он пришел во двор к женщине, где облил ее и себя бензином, угрожая убийством. К счастью, несчастной удалось сбежать и сообщить о случившемся родным.

По факту угрозы в отношении горожанина проводится досудебное расследование по статье 115 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941567-otvergnutyy-ekibastuzets-pytalsya-szhech-sebya-i-byvshuyu-vozlyublennuyu/