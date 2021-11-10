Обмывал рождение сына: пьяного водителя без прав задержали в Нур-Султане (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Ночью полицейские заметили поврежденное авто и остановили его для проверки. Оказалось, что водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В полиции пояснили, что в ту ночь по проспекту Кабанбай батыра в поле зрения правоохранителей попало авто с поврежденным бампером.

Полицейские решили остановить его, чтобы проверить, не причастна ли машина к ДТП. Начав разговор с 26-летним водителем, стражи порядка обнаружили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что мужчина еле держался на ногах, от него исходил резкий запах спиртного.

Во время беседы с патрульными водитель признался, что отмечал рождение сына.

Мужчину доставили на медосвидетельствование. Результат показал среднюю степень алкогольного опьянения. Кроме того, оказалось, что ранее суд лишил задержанного водительских прав за езду в нетрезвом виде.

В итоге мужчину арестовали и поместили в изолятор временного содержания. Автомашина попала на коммунальную стоянку. По данным полиции, в отношении подозреваемого проводится расследование по статье 346, часть 1 УК РК.

По решению суда, во время проведения расследования водителю грозит арест сроком до 2 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941554-obmyval-rozhdenie-syna-pyanogo-voditelya-bez-prav-zaderzhali-v-nur-sultane-video/