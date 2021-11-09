Кражу кольца засняла камера видеонаблюдения в Нур-Султане

Момент кражи. Кадр из видео: пресс-служба ДП Нур-Султана

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении кольца из ювелирного бутика, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

С заявлением в полицию обратилась продавец бутика, расположенного на улице Байсеитова, которая после визита клиентки обнаружила пропажу золотого изделия.

"Установлено, что молодая девушка подошла к бутику по продаже ювелирных изделий и попросила продавца показать ей варианты для выбора. Являясь постоянным клиентом и войдя в доверие к продавщице, злоумышленница купила четыре золотых кольца.

Под предлогом приобрести пятое, она, незаметно примерив кольцо, положила его в карман. Затем, чтобы отвести от себя подозрение, начала расспрашивать про то самое пятое кольцо, которое она мерила", – рассказали в полиции Нур-Султана.

Факт кражи подтвердился в ходе изучения полицейскими камер. 23-летнюю подозреваемую задержали по "горячим следам", сама девушка своей вины не отрицала. У нее изъяли похищенное золотое изделие и вернули владельцу бутика.

По факту кражи проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941377-krazhu-koltsa-zasnyala-kamera-videonablyudeniya-v-nur-sultane/