"Была в шоке, когда узнала": казахстанка два месяца не замечала пропажи денег и золота

Подозреваемый с полицейским. Фото: ДП ВКО

Жительница Риддера не заметила хищения из своей квартиры вещей и золотых изделий. Женщина была шокирована, когда узнала об этом от правоохранителей, поймавших подозреваемого еще до того, как обнаружилась пропажа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

30 октября в дежурную часть ОП Риддера поступил рапорт сотрудника отдела криминальной полиции. В нем указывалось, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 29-летний горожанин.

Как стало известно, он с сентября по конец октября неоднократно проникал в квартиру и похищал имущество, а именно: деньги, бытовую технику, золото. Общая сумма ущерба составила свыше 1,2 млн тенге.

"Установлена 42-летняя потерпевшая, которая, узнав от сотрудников полиции, что из ее квартиры были похищены вещи и золотые изделия, была в шоке, так как в течение двух месяцев не замечала пропажи", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.188 ч.3 УК РК (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941357-byla-v-shoke-kogda-uznala-kazahstanka-dva-mesyatsa-ne-zamechala-propazhi-deneg-i-zolota/