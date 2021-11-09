Неизвестный вскрыл сейф на автомойке в Таразе

Взломанный сейф. Фото: Polisia.kz

Сейф с деньгами вскрыли на одной из автомоек Тараза и похитили содержимое. Предполагаемого взломщика удалось поймать по "горячим следам", сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

42-летний горожанин обратился к стражам порядка за помощью. По его словам, неизвестный похитил деньги из сейфа на одной из городских автомоек, взломав его. Было похищено 40 тыс. тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Тараза. Он дал признательные показания. Проводится досудебное расследование по статье "Кража".

Подозреваемому может грозить тюремный срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941312-neizvestnyy-vskryl-seyf-na-avtomoyke-v-taraze/