"Синтетику" в особо крупном размере изъяли у жителя Атырау (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков задержали в Атырау сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП региона совместно с коллегами из КНБ, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

27-летнего подозреваемого задержали 5 ноября текущего года. Стражи порядка выяснили, что он готовил в съемной квартире дозы наркотиков. Во время обыска квартиры подозреваемого были изъяты различные компоненты и предметы для продажи наркотиков.

Также изъято вещество "Альфа PVP" весом 300 граммов (особо крупный размер).

Проводится расследование по статье 296 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941307-sintetiku-v-osobo-krupnom-razmere-izyali-u-zhitelya-atyrau-video/