Молодую медсестру из Японии приговорили к пожизненному заключению за убийство пациентов

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Молодую медсестру посадили в тюрьму на пожизненный срок за убийство трех пациенток, передает Livedoor.

В 2016 году медсестра Аюми Кубоки подмешала дезинфицирующее средство в капельницы трех пациенток в больнице в городе Иокогама. Две из них, возраст которых составлял 78 и 88 лет, скончались после этого. Третью Кубоки убила самостоятельно.

Окружной суд недавно вынес решение о пожизенном ее заключении в тюрьму, несмотря на то, что 34-летняя подсудимая раскаялась и сама просила смертную казнь. Адвокаты Кубоки заявили, что заключения будет достаточно, так как на тот момент ее психологическое состояние было критическим.

Кроме того, как утверждает следствие, на момент преступления подсудимая страдала расстройством аутистического спектра.

Напомним, в июле японский суд оставил в силе смертный приговор 74-летней японке, которая убила своего мужа и двух любовников ради страховых выплат. Ранее ее адвокаты пытались обжаловать решение суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941302-moloduyu-medsestru-iz-yaponii-prigovorili-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu-za-ubiystvo-patsientov/