Иностранца подозревают в оформлении кредита на 1 млн тенге на жительницу Акмолинской области

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Стражи порядка задержали 39-летнего жителя Татарстана, которого подозревают в оформлении кредита на жительницу Акмолинской области, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, ранее в полицию Аккольского РОП обратилась 49-летняя местная жительница. Она сообщила, что 8 сентября с ней связался неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности.

Далее, используя программу удаленного доступа AnyDesk, злоумышленник оформил на имя потерпевшей кредит на общую сумму 1 млн тенге.

Подозреваемого задержали в Нур-Султане. Оказалось, что жителя Татарстана ранее уже судили по статье 111, часть 1 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

По факту обращения в ДП Акмолинской области начато досудебное расследование по статье 190, часть 2 УК РК ("Мошенничество").

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941285-inostrantsa-podozrevayut-v-oformlenii-kredita-na-1-mln-tenge-na-zhitelnitsu-akmolinskoy-oblasti/