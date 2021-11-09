Сотрудников комитета транспорта заподозрили в создании ОПГ

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Деятельность ОПГ, занимавшейся выдачей фиктивных диагностических карт технического осмотра автомашин за незаконное вознаграждение, пресекли сотрудники Антикора и Главной транспортной прокуратуры. Об этом сообщает официальный Telegram-канал антикоррупционной службы.

По данным АПК, ОПГ оформила на подставных лиц 28 фирм по всему Казахстану, при этом существовали эти фирмы лишь "на бумаге".

"По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали, и соответственно, они не имели необходимого технического оборудования, специалистов, ангара, как требует этого действующее законодательство", - пояснили в Антикоре.

Возглавляли преступную группу должностные лица комитета транспорта, в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущения подобных фактов, считают антикоррупционщики.

По данным ведомства, за 5 лет - с 2017 по 2021 - члены ОПГ подделали порядка 260 тысяч диагностических карт без фактического техосмотра авто. Водителем такая "услуга" обходилась в 2 тысячи тенге, вся процедура занимала не более 5 минут.

"В ходе следствия будет дана правовая оценка и владельцам автотранспортных средств, обратившихся к услугам этих лиц.

Антикором будут приняты все меры о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство, а также по искоренению фактов проведения формальных техосмотров", - говорится в заявлении агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941278-sotrudnikov-komiteta-transporta-zapodozrili-v-sozdanii-opg/