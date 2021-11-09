Подозреваемого в серии квартирных краж жителя области задержали в Алматы

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Полицейские южной столицы задержали жителя Алматинской области, которого подозревают в серии квартирных краж, совершенных на территории Алматы, сообщает официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в правоохранительных органах, задержанному 38 лет, он имеет судимость. Сейчас его подозревают в 6 квартирных кражах.

По версии полиции, мужчина, убедившись, что хозяев нет дома, вскрывал окна и проникал в частные дома, откуда похищал деньги, электронику, ювелирные украшения и другие ценные вещи. Подозреваемого удалось задержать после очередной кражи.

Во время обыска временного жилища подозреваемого полицейские нашли отмычки, мобильные телефоны, SIM-карты различных операторов и банковские карты.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленника.

По всем фактам возбуждены уголовные дела и объединены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 ч.3 УК РК "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941271-podozrevaemogo-v-serii-kvartirnyh-krazh-zhitelya-oblasti-zaderzhali-v-almaty/