Стиральные порошки известных брендов подделывали в Туркестане (видео)

Кадр из видео: АФМ РК

В Туркестане ликвидирован подпольный цех по изготовлению контрафактных стиральных порошков. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Туркестана Абдуллаев организовал цех в жилом массиве "Иштихат" по улице Доспанбет жырау. Здесь он незаконно изготавливал порошки под известными марками Ariel, Тide, Миф, Persil в объемах 2, 3, 6 кг.

Всего изъято 7 единиц оборудования для упаковки и расфасовки, более 500 упаковок порошка, свыше 100 мешков по 20 кг порошка в рассыпном виде, полиэтиленовые пакеты с наименованиями популярных брендов.

Правообладателю в лице The Procter & Gamble Company нанесен крупный ущерб. В итоге Абдуллаев привлечен к штрафу в размере 5,9 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941235-stiralnye-poroshki-izvestnyh-brendov-poddelyvali-v-turkestane-video/