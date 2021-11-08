Женщина убила мужа, отбиравшего у нее зарплату в Туркестанской области

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В Туркестанской области полиция возбудила на женщину уголовное дело по факту убийства гражданского мужа. Обвиняемая арестована и взята под стражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на санкцию следственного судьи Сайрамского районного суда.

Инцидент произошел 2 ноября на окраине села Бескепе. Установлено, что 41-летняя женщина вместе со своим 61-летним сожителем трудилась на одной из животноводческих ферм.

Накануне они получили аванс в размере 10 тысяч тенге, которые поделили поровну между собой.

При этом супруга оставила деньги на хозяйство, а мужчина принялся распивать спиртные напитки.

К обеду 2 ноября средства у него закончились, он стал требовать от женщины ее часть. Между ними возникла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта гражданская жена схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь сожителю. Мужчина скончался на месте.

Установлено, что обвиняемая ранее уже привлекалась к суду в 2019 году за аналогичное тяжкое преступление.

Тогда она нанесла телесные повреждения своему приятелю, который от полученных травм скончался.

Женщина по первому приговору получила срок в 3 года 6 месяцев. Однако за примерное поведение была освобождена условно-досрочно в начале 2021 года. Теперь она ждет второго суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941154-zhenschina-ubila-muzha-otbiravshego-u-nee-zarplatu-v-turkestanskoy-oblasti/