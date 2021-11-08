Астанчанин справил нужду возле кафе, его наказали

Мужчина. Фото: instagram.com/zhaloby__astana

Столичные полицейские установили и задержали мужчину, который справил нужду возле одного из заведений общепита, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили пост, опубликованный в сообществе zhaloby_astana, в котором мужчина в ночное время справляет нужду у здания кафе "Киш-Миш", расположенном по улице Мустафина.

Вскоре после этого участковый инспектор полиции установил нарушителя, им оказался 24-летний местный житель. Его поместили в комнату временного содержания, и уже там с мужчиной провели профилактическую беседу.

В итоге в отношении мужчины составили протокол по статье 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство"), суд постановил оштрафовать нарушителя на 5 МРП (14 585 тенге).

Кроме того, в Департаменте полиции граждан еще раз предупредили об ответственности за нарушение порядка, выраженное в неуважении к окружающим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1941149-astanchanin-spravil-nuzhdu-vozle-kafe-ego-nakazali/