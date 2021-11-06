Житель Нур-Султана остался без золотых часов за полмиллиона тенге после поездки на такси

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В Нур-Султане мужчина лишился часов стоимостью 550 тысяч тенге, когда возвращался домой из гостей в состоянии опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.

Мужчина ночью остановил автомобиль и договорился с таксистом о поездке. Он сел на заднее пассажирское сиденье и по дороге заснул.

"По приезде на установленное место, водитель начал будить мужчину, который не просыпался. В этот момент, увидев у пассажира на запястье золотые часы, он снял их с руки и положил к себе в карман. Разбудив мужчину, водитель высадил его из автомашины и уехал", - рассказали в департаменте полиции.

Придя домой и обнаружив пропажу часов, мужчина обратился в полицию. В итоге полицейсим удалось задержать 40-летнего мужчину.

"Подозреваемый дал признательные показания, вещественное доказательство изъято, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - сообщили в ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940892-zhitel-nur-sultana-ostalsya-bez-zolotyh-chasov-za-polmilliona-tenge-posle-poezdki-na-taksi/