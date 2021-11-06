Нарколаборатория ликвидирована в Алматинской области

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В Алматинской области ликвидировано подпольное производство наркотиков, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

В ходе спецоперации “Рефлекс” по выявлению фактов производства и сбыта синтетических наркотиков были задержаны парень и девушка, состоявшие в родстве.

"Для того, чтобы установить все обстоятельства и собрать доказательства их участия в производстве и распространении наркотиков, оперативными работниками велось наблюдение за подозреваемыми. Когда преступная деятельность подтвердилась и возникла угроза, что изготовленные наркотики и сырье могут быть использованы в преступных целях или уничтожены, преступники были задержаны", - сообщили полицейские.

В ходе обыска стражи порядка изъяли 3,6 кг синтетического наркотика альфа-PVP (более 7200 разовых доз), прекурсоры, приспособления и респираторы, необходимые для изготовления синтетических наркотических средств.

Как стало известно из показаний задержанных, идея заниматься производством наркотиков возникла несколько месяцев назад. Сначала они осуществляли закладки наркотиков в Алматы, затем перешли к их производству. Арендовав дом в поселке Талгарского района и приобретя необходимые химикаты и оборудование, начали производство наркотиков и стали искать покупателей для их реализации.

"Готовые наркотики они закладывали в безлюдных местах вдоль Кулджинского тракта, недалеко от поселка. В момент закладки наркотиков подозреваемые были задержаны", - рассказали в областном ДП.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, они полностью признали свою вину. Возбуждено досудебное производство по статье 297 части 3 пункту 1,3 УК РК “Незаконное приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору”. Им грозит до от 10 до 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940891-narkolaboratoriya-likvidirovana-v-almatinskoy-oblasti/