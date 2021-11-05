Чиновника задержали за взятку в 20 млн тенге в Туркестанской области

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Чиновника подозревают в получении взятки в 20 млн тенге. Он был задержан 1 ноября и арестован на два месяца, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на санкцию следственного судьи Туркестана.

Специализированный следственный суд Туркестана рассмотрел ходатайство следователя Антикоррупционной службы в отношении руководителя отдела финансового обеспечения и государственных закупок Туркестанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Ербола Тулебекова 1975 года рождения.

Как указывается в обвинительном заключении, чиновник подозревается в том, что в нарушение служебных обязанностей получил от подчиненных незаконное вознаграждение для оказания общего покровительства в сумме 19 115 625 тенге.

Тулебеков был задержан 1 ноября по обвинению в получении взятки. На следующий день деяние подозреваемого было квалифицировано как уголовное преступление, предусмотренное п.3 ч.3 ст.366 УК РК (Получение взятки в крупном размере).

Специализированным следственным судом Туркестана в отношении госслужащего избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на время следствия сроком на два месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940724-chinovnika-zaderzhali-za-vzyatku-v-20-mln-tenge-v-turkestanskoy-oblasti/