Кровавые следы привели к колодцу с телом пропавшего мужчины в Туркестанской области

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В Туркестанской области молодого человека подозревают в убийстве своего дяди. Подробности уголовного дела озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Житель Келесского района позвонил участковому инспектору и сообщил, что при неизвестных обстоятельствах пропал его одинокий сосед.

По адресу выехал капитан Берик Айдосов. При тщательном изучении территории страж порядка обнаружил следы крови, ведущие к колодцу, расположенному во дворе дома. На глубине около двух метров неподвижно лежал мужчина. Сельчанин опознал в нем своего соседа.

После чего на место прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре тела криминалисты обнаружили множественные ссадины и гематомы. Факт зарегистрировали по ст.99 УК РК "Убийство".

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения оперативников попал племянник погибшего. Молодой человек был задержан.

Выяснилось, что он пришел домой к своему родственнику. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой племянник избил до смерти своего дядю. Для сокрытия тяжкого преступления он выбросил тело в колодец и скрылся.

Подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940722-krovavye-sledy-priveli-k-kolodtsu-s-telom-propavshego-muzhchiny-v-turkestanskoy-oblasti/