Подозреваемого в обмане более 60 человек экстрадировали в Казахстан из Германии

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Из Германии в Казахстан был экстрадирован гражданин РК Айдос Шарипов, которого подозревают в мошенничестве с трудоустройством в Европе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что экстрадиция произошла сегодня, 5 ноября.

Шарипова подозревают в мошенничестве. Указывается, что экстрадированный, работая индивидуальным предпринимателем, под предлогом трудоустройства в странах ЕС (Литва, Норвегия, Германия, Дания, Финляндия) обманывал казахстанцев, чем причинил им крупный ущерб.

Сумма ущерба более 60 пострадавшим составляет порядка 34 млн тенге.

Как указали в Генпрокуратуре, после совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем его объявили в международный розыск.

В настоящее время Шарипова поместили в следственный изолятор города Нур-Султан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940684-podozrevaemogo-v-obmane-bolee-60-chelovek-ekstradirovali-v-kazahstan-iz-germanii/