В центре Алматы средь бела дня взломали автомобиль и похитили 20 млн тенге

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В Алматы взломали автомобиль и вынесли из салона 20 млн тенге. В совершении этого преступления заподозрили жителя Карагандинской области – мужчину задержали в его родном регионе, пишет МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

По информации МВД, данный случай произошел 28 октября в 10:30.

"Гражданин Т. незаконно проник в салон автомашины Mercedes, что была припаркована на пересечении улиц Гоголя и Тулебаева, и тайно похитил оттуда денежные средства в размере 20 миллионов тенге", – сообщили в министерстве внутренних дел.

Установлено, что машину вскрыли путем сканирования его сигнализации.

В полиции считают, что к этому деянию причастен 51-летний житель Карагандинской области, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчину задержали в его же родном регионе.

Подозреваемый во взломе автомобиля. Фото: polisia.kz

"Установлено, что часть похищенных денег фигурант потратил на личные нужды. Остальная часть изъята и приобщена к материалам уголовного дела, расследуемого УП Медеуского района по части 3 статьи 188 УК РК", – резюмировал замглавы ДП Алматы Берик Абильбеков.

Также спикер добавил, что в полиции проверяют причастность к данному преступлению других лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940659-v-tsentre-almaty-sred-bela-dnya-vzlomali-avtomobil-i-pohitili-20-mln-tenge/