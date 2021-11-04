Костанаец воспользовался сбоями в работе банка и похитил 416 млн тенге

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Житель Костаная похитил в одном из банков более 416 млн тенге. Полицейские раскрыли крупную кражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ведомства, 55-летний предприниматель взял банковскую карту у друга для пользования и положил на счет 500 тысяч тенге.

Перечислив эти деньги в качестве оплаты за товар, мужчина с удивлением обнаружил, что на карте снова появилась такая же сумма. В итоге за два дня бизнесмену поступило более 416 миллионов тенге.

Как оказалось, в банке произошел сбой системы. Предприимчивый костанаец не растерялся. Он стал перечислять деньги на карты знакомым и друзьям по Казахстану, чтобы они могли снять средства и вернуть ему. Всем он при этом говорил, что сам обналичить деньги не может из-за проблем с картой.

Оперативник УП Костаная Денис Кононенко задержал интернет-вора. Уголовное дело расследовали следователи Дана Малянина и Аягоз Толегенова.

Аягоз Толегенова. Фото: ДП Костанайской области

С благодарственным письмом на имя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева обратилось руководство банка.

"Благодаря профессиональным действиям сотрудников департамента полиции Костанайской области были оперативно расследованы факты хищения денежных средств на сумму свыше 416 млн тенге", - указывалось в тексте.

Предприниматель предстал перед судом и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940625-kostanaets-vospolzovalsya-sboyami-v-rabote-banka-i-pohitil-416-mln-tenge/